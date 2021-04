BTp, Tesoro a caccia di fondi esteri per le emissioni-extra

3' di lettura

Quaranta miliardi, euro più euro meno. Questo in sostanza il conto-extra presentato alle casse dello Stato dal programma di finanza pubblica destinato a sostenere la ripresa post-Covid che il Tesoro si appresta a finanziare sul mercato: forte del contributo in acquisto della Bce, che la presidente Christine Lagarde ha confermato al termine dell’ultimo Consiglio, ma anche alla perenne ricerca di nuovi sbocchi fra i sottoscrittori dei titoli. A dimostrarlo è in primo luogo il BTp Futura appena collocato...