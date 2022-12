BTp, il Tesoro chiude le aste 2022: il costo s’impenna. E il 2023 sarà peggio

3' di lettura

Con i 7 miliardi di euro di BTp assegnati oggi si è chiuso il 2022 delle aste per il Tesoro: un anno davvero impegnativo, che ha visto lievitare oltre le attese gli oneri per il collocamento del debito italiano a causa soprattutto delle mosse aggressive attuate dalla Bce sui tassi per frenare l’avanzata dell’inflazione. Nel complesso il costo medio all’emissione dei titoli italiani si è infatti moltiplicato rispetto ai minimi raggiunti allo 0,10% l’anno precedente per superare a questo punto l’1,...