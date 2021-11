BTp, il Tesoro ricorre ai dollari per attirare gli investitori asiatici

3' di lettura

Se avesse voluto fugare i dubbi dopo l’accoglienza poco calorosa che il pubblico ha destinato al BTp Futura della scorsa settimana il Tesoro italiano non poteva forse scegliere occasione migliore di quella di ieri. Sul mercato sono infatti finiti attraverso un’operazione sindacata titoli con scadenza trentennale denominati in dollari, evidentemente anche con un certo successo visto che l’offerta (circa 2,2 miliardi) ha più che doppiato per dimensioni il quantitativo emesso pari a un miliardo e permesso...