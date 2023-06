BTp Valore, Mef: «Risultato più elevato di sempre»

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore - Radiocor) Si è chiusa con un importo complessivo raccolto pari a 18,191 miliardi di euro il collocamento della prima emissione del BTp Valore. Lo ha comunicato il ministero dell’Economia in una nota precisando che «si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 654.675, in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori (retail)».

Nella giornata di oggi sono stati sottoscritti titoli per un controvalore pari a 1,125 miliardi di euro con 38mila contratti sottoscritti. I titoli hanno tassi cedolari minimi garantiti per la prima emissione pari al 3,25% per il primo e secondo anno e 4% per il terzo e quarto anno. Il BTp Valore e’ riservato unicamente al mercato retail e prevede cedole nominali semestrali e una scadenza di 4 anni con un premio extra finale di fedelta’ pari allo 0,5% del capitale investito.

Nell’ultima giornata di collocamento si è mantenuta sempre tonica, in linea con il ritmo del penultimo giorno, la corsa all’acquisto del BTp Valore. Dopo i primi quattro giorni di offerta, in cui sono stati avanzati ordini per 17 miliardi di euro, oggi i piccoli risparmiatori si sono mantenuti comunque attivi, confermando il loro interesse per il titolo del Tesoro.

A tre ore dall’avvio dell’ultimo giorno di offerta le sottoscrizioni erano già pari a poco meno di 1 miliardo di euro con circa 37mila contratti, non lontane dai livelli della giornata precedente. Ieri le richieste arrivate alla fine della giornata sono state pari a 2,2 miliardi di euro.

La sottoscrizione del BTp Valore era iniziata lunedì. I titoli hanno tassi cedolari minimi garantiti per la prima emissione pari al 3,25% per il primo e secondo anno e 4,00% per il terzo e quarto anno.