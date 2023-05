BTp Valore, premio dello 0,5% e doppio scalino sulla cedola

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà del 5 per mille il premio fedeltà riconosciuto ai risparmiatori che acquisteranno il BTp Valore all’emissione e lo terranno fino alla scadenza. Sempre per incentivare i cassettisti, i quattro anni di vita del titolo saranno scanditi da due livelli di rendimento per le cedole, che saranno pagate a ritmi semestrali: il primo tasso durerà per due anni, e sarà seguito nel secondo biennio da una cedola più alta in base al meccanismo step-up.

I tassi minimi garantiti saranno comunicati giovedì 1° giugno, con un piccolo anticipo rispetto al solito perché l’emissione prenderà il via il 5 giugno e durerà fino al 9. Un’eventuale chiusura anticipata, ipotesi sempre contemplata in questo tipo di offerte ma scarsamente praticata, non potrà comunque avvenire prima del pomeriggio di mercoledì, garantendo quindi almeno tre giornate piene di acquisti. Al termine dell’offerta saranno indicati i tassi definitivi, che in ogni caso non potranno ovviamente essere inferiori ai minimi garantiti.

Con un comunicato diffuso nel pomeriggio di ieri il Tesoro ha proseguito nell’operazione di disvelamento progressivo delle caratteristiche del BTp Valore, il primo titolo di una famiglia di offerte che Via XX Settembre rivolge direttamente al pubblico dei piccoli risparmiatori e affini.

I precedenti sul retail

Il nuovo strumento serve ad affiancare il più classico BTp Italia nello sforzo di riportare una quota crescente del debito italiano nelle tasche delle famiglie italiane; sforzo già premiato dal rinnovato interesse acceso dall’evoluzione dei tassi, che fra settembre e gennaio ha già fatto crescere di oltre 50 miliardi la mole dei titoli di Stato nei portafogli dei risparmiatori.

Gli acquisti generati dal rialzo degli interessi si concentrano soprattutto sulle scadenze più brevi, mentre l’obiettivo strutturale del Mef è di allargare l’orizzonte anche al medio-lungo termine.