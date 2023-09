BTp Valore al via lunedì: tasso minimo al 4,10%, sale al 4,50% se si è fedeli. Il confronto con la prima emissione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze alza il sipario sui tassi minimi garantiti per la seconda emissione del BTp Valore, che avrà luogo da lunedì prossimo e fino a venerdì 6 ottobre. Per i primi tre anni il tasso minimo garantito sarà del 4,10% mentre per i due anni residui, il quarto e il quinto, salirà al 4,50 per cento.

Riservato ai piccoli risparmiatori

Il ministero dell’Economia ricorda che al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Via XX settembre sottolinea che il BTp Valore è riservato unicamente ai piccoli risparmiatori e prevede, per la prima volta, cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 5 anni con un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. L’emissione sarà collocata sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari, senza vincoli né commissioni.

Loading...

E’ prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato (12,5%) e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

Il confronto con l’emissione di giugno

Nella sua prima emissione a giugno, con durata quadriennale, i titoli avevano tassi cedolari minimi garantiti per la prima emissione pari al 3,25% per il primo e secondo anno e 4,00% per il terzo e quarto anno. Attualmente, sul mercato il BTp Valore emesso a giugno è scambiato a un prezzo di circa 98, dunque due punti al di sotto della parità.

Spread stabile dopo le tensioni

Oggi intanto, dopo le tensioni dei giorni scorsi, chiusura su livelli invariati per lo spread BTp/Bund che recepisce in maniera non apprezzabile l’ampia traslazione verso il basso della curva dei rendimenti euro. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza si è attestato a 194 punti base, stabile rispetto alla chiusura della vigilia. In netto calo, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha archiviato la seduta a quota 4,78% dal 4,91% del closing precedente.