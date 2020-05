“BTpItalia, rendimenti reali oltre l'1%” Davide Iacovoni, responsabile debito pubblico del Mef, spiega gli obbiettivi del nuovo Btp Italia e quali rendimenti potrà avere di Vitaliano D'Angerio e Andrea Gennai

Davide Iacovoni, capo direzione debito pubblico del Mef

«I rendimenti saranno in linea con quelli di mercato. È ragionevole che, in termini reali, vadano oltre l'1% ma c'è da ricordare che il BTp Italia copre anche dall'inflazione sia il capitale che le cedole. Infine c'è il premio fedeltà che verrà pagato alla fine dei 5 anni e che rispetto al passato raddoppia dal 4 all'8 per mille».

Davide Iacovoni è il responsabile del debito pubblico italiano al Ministero dell'Economia e Finanza (Mef). E in quest'intervista fornisce ulteriori dettagli sul BTp Italia, il titolo di Stato in emissione il 18 maggio dedicato al pubblico dei piccoli risparmiatori italiani.

Il 18 maggio è una data importante perché segnerà molto probabilmente la fine del lockdown. Lo avete fatto apposta?

Non proprio. La data è frutto di una programmazione e di un calendario di emissioni già previsto. È chiaro che la data del 18 maggio è diventata altamente simbolica.

Finisce la quarantena del Paese e arriva il BTp Italia. Ma a cosa serviranno i soldi che chiedete ai cittadini?