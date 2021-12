Bubble tea, i consumi tornano a crescere e superano i livelli del 2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Continua la sua crescita anche in Italia il fenomeno del bubble tea, ovvero la bevanda a base di tè, latte e perle di tapioca che a livello globale vale già 2,2 miliardi di dollari.

Nata a Taiwan e importata negli Stati Uniti nel primo decennio degli anni duemila, nel nostro Paese si è diffusa rapidamente e si contano già diverse catene specializzate.

Tra queste Mistertea - primo brand tutto italiano nato nel 2016 - ha chiuso il 2020 con un fatturato di 300mila euro, mentre i primi tre trimestri del 2021 hanno segnato un +150% con oltre 200mila bevande vendute.

«I numeri registrati nell’ultimo anno sono stati anche merito di una strategia che ha saputo affrontare i diversi periodi di chiusura con nuove idee», spiega Antonella Sinigaglia, ceo Mistertea. Oggi il brand ha tre punti vendita attivi tra Milano e Monza.

Loading...

«Il Covid, arrivato a soli sei mesi dall'apertura dello store di Monza, è stata una grande sfida – prosegue Sinigaglia –. La voglia di positività assieme a quella di crescere, ha portato all'apertura di due nuovi store nel milanese: uno in corso Garibaldi inaugurato l'8 dicembre 2020 in piena epidemia, per giunta in zona rossa, e un altro nella prestigiosa via Marghera, inaugurato il 6 giugno 2021».

Tra gli obiettivi per il 2021 c’è quello di diventare totalmente plastic free. Solitamente il bubble tea, così come altre bevande, è servito infatti in bicchieri (tumbler) di plastica, con cannuccia annessa, ma già da queste settimane MisterTea ha deciso di iniziare a servire il suo prodotto esclusivamente in bicchieri realizzati in Pla, plastica biodegradabile prodotta con materie prime naturali e riciclabili.



«Una scelta che ci permetterà di mantenere la trasparenza dei bicchieri e continuare così a far intravedere la magia di colori racchiusa in ogni drink» illustra Sinigaglia. Non solo bicchieri e tazze in Pla, ma anche cannucce biodegradabili, realizzate in carta e che si decompongono al 100% e che possono essere smaltite negli appositi cassonetti della carta per essere poi riciclate a loro volta.La previsione è di sostituire 200mila cannucce in un anno, l'equivalente di circa 600 kg di plastica.«Dall'avvio del progetto di transizione green del brand si è già evitato il consumo di 5.626 cannucce e bicchieri. Sono quindi 2.600 kg di plastica eliminati con un risparmio pari a 563 kg di CO2, ovvero l'equivalente di 3mila chilometri percorsi con un'auto per coprire una distanza che va da Roma a Mosca». Per sensibilizzare ulteriormente il consumatore, il brand applicherà un piccolo sconto a chiunque porti il proprio tumbler per riempirlo con i drink.