Bucci Composites, il cerchione in fibra di carbonio è (quasi) realtà

Bucci Composites ha terminato il percorso di test previsto dal TÜV (Technischer Überwachungsverein/Technical Inspection Association) per il suo cerchio Full Carbon da 22”, che da come si può evincere dal nome, sarà realizzato in fibra di carbonio. Quest'ultimo, rispetto a un normale cerchio in alluminio forgiato, consente un risparmio di peso di ben 6 kg per ruota. Secondo l'azienda di Faenza, tra le varie importanti novità che comporterà l'adozione di un cerchio in fibra di carbonio spicca la migliore precisione dello sterzo grazie all'inerzia rotazionale ridotta. Migliora anche l'usura degli pneumatici, che possono contare su una ridotta flessione del cerchio quando ci si trova in curva. Bucci Composites per la realizzazione del cerchio Full Carbon ha introdotto anche novità nel processo di fabbricazione, applicando una serie di concetti innovatiti e regolarmente brevettati, abbinati all'utilizzo della tecnologia RTM ad alta pressione.

