Bucci: «In Italia prevale la performance di breve periodo»

Intanto almeno un responsabile marketing su due immagina un budget in rialzo per il 2024. Segnali di crisi dell’economia spariti?

È una valutazione a due facce. Se guardiano alle prospettive economiche i Cmo europei sembrano essere leggermente più ottimisti. Se invece si considera l’aspetto dei budget per il 2024, sono i colleghi italiani a proiettare un miglioramento. Ma i segnali non sono così marcati e i dati mi sembrano il barometro di un contesto in cui l’incertezza regna sovrana. E in questo senso gli italiani sono un pochino più prudenti, ma speranzosi.

Lo studio ha una parte dedicata anche al rapporto con le agenzie.

L’idea è quella di pigiare sull’acceleratore delle partnership. Le agenzie devono adattarsi e innovarsi di fronte alla crescente competenza interna. Con la crescita delle competenze interne, le agenzie si confrontano con aspettative sempre più elevate. Nel 2024, si richiede loro di non fornire solo ispirazione, ma anche di adattarsi a un contesto in continua evoluzione e di implementare idee come partner efficaci e pari livello. Su questo punto i Chief marketing officer richiedono che le agenzie si trasformino in autentici partner strategici, capaci di condividere la loro visione per il futuro, generare idee creative, utilizzare i dati in modo efficace e adattarsi in modo flessibile a un panorama in costante evoluzione.

