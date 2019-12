Buco da 2 miliardi: la Sicilia deve fare i compiti per poterlo ripianare in 10 anni

Il governo decide allora di allungare l’orizzonte fino a 10 anni, in modo da alleggerire la rata annuale. E lo fa con un decreto legislativo, strumento che serve ad attuare lo Statuto autonomo e non passa da un voto in Parlamento (è previsto un esame nelle commissioni). Non è esattamente un inedito per la finanza locale italiana, che spesso ha offerto anche 30 anni di tempo per coprire i buchi aperti dalla cancellazione delle entrate ormai impossibili da riscuotere oppure per restituire i prestiti di Mef e Cdp per pagare i debiti commerciali. I tempi lunghi appianano i problemi immediati, ma scaricano sul futuro i conti del passato. Di qui le obiezioni di Italia Viva.

Che poggiano anche su un precedente politico. Nella lunga storia degli accordi finanziari fra il Governo e la Regione un capitolo importante è scritto nel 2016. Quando il governo Renzi dice «sì» a una richiesta storica di Palermo, quella di calcolare l’Irpef da lasciare in Regione sulla base del gettito maturato e non di quello effettivamente riscosso, con un cambio di rotta che nel 2018 ha fatto aumentare del 3,5% le entrate tributarie siciliane. Ma in cambio chiede di tagliare del 3% all’anno la spesa corrente e di applicare anche nell’Isola la riforma Madia sulle partecipate. Ma questi obblighi sono stati cancellati dalla legge di bilancio dell’anno scorso con un emendamento di Stefania Prestigiacomo (Fi).

Ora si torna agli obiettivi concordati, da definire nei prossimi tre mesi. Sperando che questa volta funzionino. Perché i precedenti non sono incoraggianti. L’ultimo «storico accordo» con la Sicilia, come si legge nel comunicato scritto dal ministero dell’Economia in quell’occasione, risale al 19 dicembre 2018. Concedeva a Palermo 540 milioni da girare a Province (lì si chiamano «liberi consorzi» ) e Città metropolitane per la manutenzione di strade e scuole, chiedeva di aumentare gli investimenti del 2% all’anno e permetteva di spalmare il vecchio disavanzo (quello prima del 2018) in 30 anni. «Obiettivo dell’intesa – spiegava sempre il Mef – è risolvere l’annosa questione tributaria tra Stato e Regione». Ma le questioni siciliane, evidentemente, sono troppo «annose» per trovare soluzione in fretta.

