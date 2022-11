Budget in calo per i regali? Ecco 10 gadget per spendere meno di 100 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'anno scorso, secondo i dati di Nomisma e Assofranchising, l'importo medio per i doni natalizi ai familiari più stretti non superò i 93 euro, cifra in linea con quella dell'anno precedente per oltre la metà degli italiani (mentre uno su dieci decise di non comprare regali) e specchio di un atteggiamento molto più cauto allo shopping rispetto all'era pre-Covid.

Passati dodici mesi, e in attesa della probabile corsa al “grande affare” a cavallo delle offerte del Black Friday, la brusca frenata dei consumi a causa del caro-bollette e della perdurante inflazione avrebbe già portato, stando alle ultime rilevazioni Ipsos per Confesercenti, a una riduzione degli acquisti nel terzo trimestre di 2,5 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno passato.

Tante le voci impattate dalla forbice alla spesa, a cominciare da quelle per ristoranti, bar, vacanze e abbigliamento. E i gadget digitali? Anche in questo caso, e a dircelo è uno studio di Deloitte (“Digital Consumer Trends Survey”), la corsa ad acquistare online e nei negozi pc, altoparlanti e cuffie intelligenti sembra destinata a rallentare per effetto dello scemare di domanda legata a didattica a distanza e smart working.

Se per prodotti che vantano tassi di prenotazione ancora molto limitati come i visori per la realtà virtuale, il prezzo di listino sfora un budget a due cifre, per chi sta pensando a un regalo di Natale in salsa tech ci sono comunque diverse soluzioni (promozioni a parte) per spendere al massimo 100 euro.

La casa connessa è uno dei temi più gettonati e rientra in questa categoria una delle ultime proposte di Amazon, l'Echo Dot, disponibile anche nella versione con orologio. Con 59,99 o 69,99 euro si porta a casa lo speaker dal design sferico con bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente e nuovi sensori per un'esperienza più contestuale con Alexa, per impostare in automatico gli impianti connessi in rete di casa o per visualizzare le informazioni a display in modo più dinamico quando si interagisce con il maggiordomo virtuale.