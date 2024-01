Budri (gruppo Somec) partecipa al Cheonwon Palace in Corea del Sud

I punti chiave Dalla realtà al progetto

Pavimenti e tappeti decorati da fiori intarsiati in marmi e pietre, talmente curati nei dettagli da riprodurre fedelmente i particolari e i dettagli della realtà.

L’«alta sartoria del marmo» firmata Budri, società parte della divisione Mestieri (gruppo Somec) specializzata in progettazione e creazione di interior personalizzati, per il “Cheonwon Palace”, meta religiosa e allo stesso tempo turistica che si estende per 25mila metri quadrati nella cittadina di Cheongpyeong nei pressi di Seoul, in Corea del Sud.Per conto del main contractor Shin Stone Co. Ltd. Budri ha creato diverse pavimentazioni intarsiate, oltre a rivestimenti, scale e colonne dell’edificio centrale del palazzo, per una superficie complessiva di circa 4mila metri quadrati. In particolare, il corpo centrale del Palace, sovrastato da cinque grandi cupole, ospita tre pavimenti circolari: quello centrale, con un diametro di 18 metri, e i due laterali, di 6 metri ciascuno, raffigurano immensi bouquet di fiori: rose, forsizie, gigli, hibiscus e crisantemi.

Realizzati in marmi, onici e pietre semipreziose, si distinguono per le minuziosità dei dettagli e le sfumature dei petali, delle foglie e dei singoli pistilli. Per ottenere questo risultato i fiori sono stati precedentemente studiati dal vero dal team artistico di Budri, con l’obiettivo di trasferirne la bellezza in ogni minuscolo intarsio. Il perimetro della Main Hall è anche incorniciato da 14 tappeti intarsiati in pietre, caratterizzati da motivi a ramage neoclassici che raffigurano crisantemi, anemoni e rose sui toni del giallo e del bianco. La complessità è rappresentata dalla scelta delle numerose sfumature dello stesso colore utilizzate per dar vita ai petali. Infine, ai lati, scale elicoidali in Marmo Bianco di Carrara.

«La realizzazione, da parte di Budri, di un’opera di tanta bellezza e raffinatezza ci riempie di orgoglio - dice Oscar Marchetto, presidente di Somec -. Il mondo ha sete del saper fare italiano, e grazie a Mestieri siamo in grado di portare l’alta artigianalità, la conoscenza dei materiali e delle loro lavorazioni, a disposizione di quanti condividono con noi la passione per il bello e l’autentico. Il risultato sono opere grandiose e che durano nel tempo».Il progetto è stato interamente realizzato presso lo stabilimento Budri in Italia, a Mirandola in provincia di Modena, e successivamente posato in loco. Nel complesso, i lavori di costruzione del tempio sono durati 7 anni, dal 2017 al 2023.

Il gruppo Somec, sede a San Vendemiano (Treviso), è specializzato nell’ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, in ambito civile e navale, attraverso tre divisioni: Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili; Talents (Sistemi e prodotti di cucine professionali) e Mestieri, che ha acquisito Budri nell’estate 2022. Il Gruppo è presente in 12 Paesi e tre continenti, impiegando circa mille persone e con ricavi pari a 329 milioni di euro nel 2022.