Bufera sul consulente di Valditara Alessandro Amadori: non mi dimetto, non ho intenti anti femminili

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nella bufera il consulente del ministro dell’Istruzione Valditara Alessandro Amadori per il libro del 2020 “La guerra dei sessi. Piccolo saggio sulla cattiveria di genere”, scritto insieme a Cinzia Corvaglia. Critiche e interpellanze parlamentari per le parole contenute nel volume. «Il diavolo è anche donna» e «parlando di male e di cattiveria, dovremmo concentrarci solamente sugli uomini? Che dire delle donne? Sono anch’esse cattive? La nostra risposta è “sì”, cioè che anche le donne sanno essere cattive, più di quanto pensiamo».

Dimissioni? Assolutamente no se non lo chiede il ministro

Dimissioni? «Assolutamente no, se non c’è una richiesta del ministro Valditara», ha dichiarato Alessandro Amadori. Parole che ora circoscrive, senza rinnegare: «Ho solo sostenuto che anche da parte delle donne c’è una sfera di aggressività, che non è quella criminale dell’uomo, ma porta a valutazioni troppo rigide nei confronti dei maschi». Nel libro, spiega, «non c’è nessun intendimento anti femminile, ma quello di arrivare a una nuova alleanza tra i generi».

Loading...

Il libro sotto accusa

Il volume è salito alla ribarta perché il quotidiano “Domani” del 21 novembre ha riportato ampi stralci del volume, su cui è subito scoppiata la polemica politica. Perchè dal novembre 2022 lo psicologo Alessandro Amadori è «esperto ad alta qualificazione» del ministero dell’Istruzione e del merito, con il compito di coordinare il progetto di educazione affettiva nelle scuole». Un compito che alle opposizioni appare “incompatibile” con il ruolo svolto al ministero, tanto da chiederne le dimissioni e al ministro Valditara di rifierire in aula. Il capitolo ’Il diavolo è anche donna’, ha spiegato Amadori, «vuole con un’iperbole dire che l’aggressività non è solo maschile, ma anche femminile. Non possiamo rappresentare gli uomini tutti cattivi e le donne come tutte buone». «Ci potrebbe essere il rischio» che questa teoria possa giustificare le violenze sulle donne e «sarà mia cura di fare di tutto per evitarlo».

La discutibile tesi sul femminicidio

«Eravamo partiti dalla cattiveria maschile, indagando in particolare il femminicidio, e strada facendo ci siamo accorti che questo crimine, nella sua inaccettabile brutalità, è in qualche modo il contraltare di una sostanziale fragilità psichica maschile», ha scritto ancora l’autore. E «una piccola, ma appariscente popolazione di donne approfitta di questa tendenza maschile alla sottomissione e ne fa una vera e propria fonte di business».

Chi è il consulente del ministro dell’Istruzione

Su Linkedin il consulente si presenta così: «Genovese di nascita, milanese di adozione. Laurea in psicologia sperimentale a Padova, con lode, con una tesi sui modelli cibernetici della mente». Amadori, che in passato si è occupato anche di ricerche di mercato, consulenza aziendale e self empowerment, svolgendo anche attività universitaria come docente incaricato.