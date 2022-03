Materie prime record: mai una settimana così, nemmeno negli anni ’70

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Rincari e volatilità esasperati, prezzi ai massimi da almeno un decennio, se non addirittura a livelli mai visti, come nel caso del gas, che venerdì 4 ha di nuovo aggiornato il record storico a 208 euro per Megawattora al Ttf. Per le materie prime è stata una settimana nera, addirittura una delle peggiori nella storia.

La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia – fornitore chiave di combustibili, metalli e prodotti agricoli – hanno scosso il mercato più dell’esplodere della pandemia da Covid...