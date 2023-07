Bufera su Sgarbi, Sangiuliano prende le distanze: «Turpiloquio inammissibile». Il Pd: «Meloni non può tacere»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo che venerdì 21 giugno, in occasione della serata inaugurale dell’Estate al MAXXI di Roma, in particolare, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha effettuato un intervento caratterizzato da aneddoti sessisti e parolacce, il ministro Gennaro Sangiuliano ha preso le distanze dal critico d’arte e ha scritto una lettera al presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, per chiedere spiegazioni sulla serata oggetto di polemiche. E dalle opposizioni il Pd preme perché intervenga la premier Giorgia Meloni.

Sangiuliano: «Libertà di espressione non leda il rispetto»

«La libertà di manifestazione del pensiero - ma sottolineato nel documento - deve essere sempre massima e garantita a tutti, ma trova il suo limite nel rispetto delle persone. Anche le forme dell’espressione non devono mai ledere la dignità altrui. Le istituzioni culturali, e so che Alessandro Giuli è d’accordo con me, devono essere aperte e plurali ma lontane da ogni forma di volgarità. Chi le rappresenta deve mantenere un rigore più alto di altri».

Giuli, via turpiloquio e sessismo dai luoghi della cultura

«Mi sento di sottoscrivere completamente e convintamente le osservazioni di Sangiuliano: il turpiloquio e il sessismo non possono avere diritto di cittadinanza nel discorso pubblico e in particolare nei luoghi della cultura. Quindi a posteriori non c’è spazio per alcuna considerazione che ricalchi lo schema che abbiamo visto nell’inaugurazione dell’Estate al MAXXI». Lo ha detto il presidente del museo Alessandro Giuli, al Tg1, in merito alle polemiche sollevate dall’intervento di Sgarbi. Giuli ha anche chiesto «scusa alle dipendenti e ai dipendenti del MAXXI» che gli avevano scritto per testimoniare il loro disagio.

La lettera di una quarantina di dipendenti a Giuli

Il presidente del museo ha fatto così riferimento alla lettera che, dopo la serata, una quarantina di dipendenti del Maxxi (il museo ha un personale in prevalenza femminile) gli ha scritto per chiedergli di tutelare la dignità del museo, ottenendo un incontro. Gli stessi dipendenti hanno poi espresso solidarietà al presidente «per la strumentalizzazione mediatica e politica di una lettera riservata e personale in cui si esprimeva una riflessione collettiva. Alla lettera è seguita con immediatezza la risposta del presidente, con l’invito a un incontro importante e significativo».

Pressing Pd: «Meloni non può restare indifferente»

Le opposizioni intanto attaccano. «Le affermazioni di Sgarbi al MAXXI sono inaccettabili e gravissime, segno di una regressione culturale preoccupante. Non bastano le parole del ministro Sangiuliano: non si può usare una grande istituzione culturale come platea per uno spettacolo indecoroso e offensivo delle lavoratrici e di tutte le donne». Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. «Chiediamo - ha continuato - provvedimenti convinti e anche la premier Meloni non può restare indifferente. Non è stata una goliardata, ma un episodio grave per linguaggio, tono e contenuto».