Buffagni (Mise): «Autostrade si sente intoccabile» Sulle mosse allo studio del Governo «non posso fare anticipazioni perché parliamo di un nemico dotato di molte risorse che paga consulenti e fa continue denunce»

(ANSA)

1' di lettura

«La procura di Genova ha denunciato pressioni subite dai loro periti indipendenti ad opera avvocati della società Autostrade. Cose che mi hanno fatto venire in mente il titolo del film Gli intoccabili su Al Capone. Non siamo un paese normale, se qualcuno pensa di poter fare queste pressioni». Così il pentastellato Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico a 24Mattino (Radio24) ospite di Simone Spetia e Maria Latella.

«Non siamo dei pazzi e abbiamo fatto una serie di ipotesi di scenario possibile», ha poi risposto a una domanda sul futuro dei dipendenti di Autostrade in caso di revoca della concessione. «Non posso fare anticipazioni perché parliamo di un nemico dotato di molte risorse che paga consulenti e fa continue denunce e non voglio dare pretesti o scuse per depotenziare la nostra azione», ha poi concluso.