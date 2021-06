Buffett, beneficenza da 4 miliardi ma divorzia dalla fondazione Gates

4' di lettura

NEW YORK. Warren Buffett “divorzia” dai Gates. L'Oracolo di Omaha, leggendario investitore americano e da sempre nelle classifiche dei maggiori miliardari globali, ha deciso che è giunto per lui il momento di un ritiro dai vertici della colossale fondazione filantropica Bill and Melinda Gates Foundation. Pur indicando che non si tratta affatto di un addio a donazioni di beneficenza, neppure a quelle per la fondazione Gates.



La decisione arriva in un momento particolarmente difficile per l'organizzazione...