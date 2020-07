Buffett in cerca di rilancio va controcorrente e punta sull’Oil&Gas

Gli investimenti, che scontano un’esposizione troppo forte al comparto finanziario e troppo scarsa a quello tecnologico, nel 2019 hanno registrato la peggiore performance da un decennio nei confronti dell’S&P 500. Nel primo trimestre di quest’anno la società è andata in rosso per oltre 50 milioni di dollari, un record nella sua storia.

Alcune operazioni recenti si sono rivelate un clamoroso fiasco: tra queste la scommessa sulle compagnie aeree Usa (azioni che Berkshire si è rassegnata a svendere durante la pandemia), ma anche il coinvolgimento nella scalata di Occidental Petroleum ad Anadarko, che ora costringe la compagnia petrolifera – di cui Buffett è diventato il maggiore azionista – a svalutazioni per 9 miliardi di dollari.

La nuova incursione nell’Oil&Gas diventa una sorta di banco di prova: il tempo dirà se si tratta di un’ulteriore cantonata o del deal che sigilla la carriera dell’anziano finanziere, restituendogli l’autorevolezza di un vero oracolo.

.L’acquisizione degli asset di Dominion è la maggiore dal 2016 per Berkshire ma, in una fase di crisi del settore dell’energia, avviene a un prezzo favorevole. E comunque non rappresenta un grosso peso per una società che fino al mese scorso aveva ben 137 miliardi di dollari in cassa e poche idee su come spenderli: «Non abbiamo visto nulla di attraente» aveva dichiarato Buffett a maggio al raduno con gli azionisti, che quest’anno causa Covid si è svolto in modo virtuale, senza attirare le consuete folle di seguaci nel Nebraska.

Con i gasdotti di Dominion ora Berkshire sceglie di rafforzarsi ulteriormente nel vecchio e sempre più bistrattato settore dell’Oil&Gas, arrivando a controllare il 18% della rete gas interstatale negli Usa dello shale e diventando operatore (oltre che socio) di Cove Point Lng. Un atto di fiducia che oggi come oggi non si verifica spesso.