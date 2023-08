Auto, Buffett dimezza l’investimento in GM e scommette sull’immobiliare

2' di lettura

Warren Buffett crede meno nell'automotive e scommette sulla ripresa del mercato immobiliare statunitense. La sua Berkshire Hathaway ha acquistato in primavera più di 700 milioni di dollari di azioni del costruttore DR Horton insieme a quote minori, per un totale di 800 milioni, di Lennar e Nvr.

Berkshire ha rivelato queste decisioni attraverso i documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission, l'Autorità di Borsa americana, che mostra le partecipazioni della holding alla fine di giugno.

La società del 92enne oracolo di Omaha, ha apportato una serie di altre modifiche al suo portafoglio durante il secondo trimestre. La più significativa è stata il dimezzamento della sua partecipazione in GM da 40 milioni di azioni a 22 milioni. Una notizia che ha pesato in Borsa sul titolo del primo car-maker americano. Berkshire dall'estate 2022 ha iniziato la discesa in un altro produttore di automobili, l'emergente Byd, incassando circa 4 miliardi di dollari a più riprese e scendendo dal 20 al 10 per cento.

Le maggiori partecipazioni di Berkshire in azioni Apple e Bank of America sono rimaste invariate. Molte delle altre mosse di Berkshire nel trimestre erano state precedentemente rivelate, tra cui l’aggiunta di ulteriori azioni Occidental Petroleum, la riduzione della quota di Chevron e lo scarico della maggior parte delle azioni Activision Blizzard che Buffett aveva acquistato come scommessa sull’acquisizione da parte di Microsoft di quel produttore di videogiochi.

Oltre al suo portafoglio azionario, Berkshire possiede dozzine di aziende a titolo definitivo, tra cui la ferrovia Bnsf, diverse importanti utility e un assortimento di compagnie assicurative guidate da Geico. Possiede anche una serie di aziende di produzione e vendita al dettaglio come Precision Castparts, See’s Candy e Helzberg Diamonds.