Buffett ha 122 miliardi in cassa e non sa come spenderli

I risultati gli danno ragione. Numeri alla mano, dal 1965 a oggi (31 dicembre 2018) il book value della sua conglomerata Berskshire è cresciuto di una percentuale monstre che si fa fatica persino a leggere tutta d’un fiato: +1.091.899% di rendimento. Nessuno a Wall Street o nelle altre piazze finanziarie a più rapida crescita, come quelle asiatiche, può vantare simili performance.



In questo momento, come mai prima, la sua holding è seduta su una montagna di liquidità. A essere precisi Berskhire Hathaway non è la sola. Sia Google che Apple hanno oltre 100 miliardi in cassa.



«La liquidità non ci rende felici»

Nel caso di Buffett tuttavia i 122 miliardi cash possono non essere una buona notizia. Lui stesso in una delle sue lettere annuali agli azionisti, nel 1998, scrisse: «La liquidità non ci rende felici». E in quel momento aveva 15 miliardi in cassa. Come dire, se i soldi restano lì è perché non si ritiene ci siano opportunità di investimento al momento sui mercati finanziari.



In attesa dell’occasione giusta

Il silenzio o l’inazione di Buffett in questo senso da soli rischiano di essere un messaggio a cui dovrebbero prestare attenzione operatori finanziari e risparmiatori. Nell’ultima lettera agli azionisti, a maggio, peraltro, Buffett aveva scritto che era a caccia di una grande acquisizione, utilizzando l’immagine di un elefante (”elephant-sized acquisition”). Per ora l’Oracolo resta a guardare. Ancora, nella stessa lettera agli investitori scriveva: «Le prospettive immediate non sono buone. I prezzi sono alle stelle per le aziende con buone prospettive nel lungo termine». Buffett di solito investe in un’azienda con i bilanci solidi quando ritiene che i suoi titoli vengano scambiati al di sotto del valore di mercato. Titoli che si possono dunque detenere con buone prospettive nel lungo termine.



I 12 titoli nel mirino di Berkshire

Tuttavia Charlie Munger, il braccio destro di Buffett, qualche settimana fa ha confidato che Berskshire ha aggiunto nella sua shopping list alcune azioni che da inizio anno Wells Fargo in una nota inviata ai clienti, ha stilato un elenco di 12 società, i cui titoli ritiene che potrebbero essere acquistati da Berkshire nel prossimo futuro: Altria, Bed Bath & Beyond, Cboe, Capri Holdings, Cnx Midstream Partners, Cognizant Technology Solutions, Cummins, Eqm Midstream Partners, Micron Tecnology, Regeneron Pharmaceuticals, Tapestry, Urban Outfitters. Di recente Charlie Munger, il braccio destro di Buffett, ha confermato che Berskhire ha aggiunto alcune di queste azioni nella sua shopping list. Per l’acquisizione elefantiaca probabilmente però bisognerà attendere ancora un po’.