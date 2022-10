Buffett vende, Byd corre: seconda nelle batterie, domina nelle e-car in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il colosso cinese BYD ha consolidato la sua posizione di secondo produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, superando la rivale sudcoreana LG Energy Solution per il secondo mese consecutivo, in agosto.

BYD ha sede a Shenzhen e ha venduto circa 6,5 ​​gigawattora di batterie ad agosto, registrando una crescita del 159% rispetto all’anno precedente, secondo un rapporto di SNE Research, società di ricerca con sede a Seoul. Il gruppo produce mezzi di trasporto (non solo auto) e componenti elettronici...