Buffon nuovo capo delegazione della Nazionale

Gianluigi Buffon, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, è il nuovo capo delegazione azzurro. L’ex portiere ha infatti appena accettato la proposta del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

“Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. La Nazionale viene prima di tutto”. Così il nuovo capo delegazione dell’Italia, Gianluigi Buffon, nella nota appena pubblicata della Figc nella quale, come anticipato dall’ANSA, ha ufficializzato la nomina a capo delegazione azzurro dell’ex portiere. “È un grande giorno per la Nazionale italiana - le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina - perché Gigi torna a casa. Buffon è un’icona del nostro calcio e una persona speciale”.

Il campione carrarino ha annunciato il 2 agosto il ritiro dall'attività agonistica a 45 anni dopo una straordinaria carriera durata oltre 20 anni.

Buffon detiene il primato di scudetti vinti in Italia, dieci con la Juve (più i due revocati per Calciopoli), il record di presenze, 176, nella nazionale italiana e quello di partite giocate in Serie, 657. Non basta, perché di titolo nazionale ne ha vinto anche uno in Francia nella stagione trascorsa al Paris SG, e quanto a presenze Buffon ha anche, assieme ad altri 6 giocatori (Messi, Cristiano Ronaldo, Matthaeus e il trio messicano Ochoa, Carbajal e Rafa Marquez) il record delle partecipazioni a un Mondiale, con 5. C