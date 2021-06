Bugatti EB 110, la rinascita di un mito diventata una rarità collezionistica

Una cubatura che non fu un caso come non lo furono le cinque valvole per ogni cilindro, soluzione che può apparire ridondante in presenza di una sovralimentazione così spinta, ma fu figlia del regolamento della F1 che allora prevedeva l’utilizzo di soli motori aspirati di 3,5 litri; togliendo i compressori, quindi, ci si era riservati la possibilità di sviluppare questo straordinario motore anche in quel senso.

La vettura fu giudicata entusiasticamente da tutti coloro che poterono provarla e si rivelò la più veloce del mondo: provata strumentalmente dal periodico tedesco B fu cronometrata a 336 km/h con il chilometro da fermo percorso in 21,3 secondi; sono dati di assoluta eccellenza che però non scoraggiarono Artioli dal concepirne, pochi mesi dopo il debutto, una versione ancora più performante: la EB 110 Super Sport; capace di 610 CV e alleggerita di 150 kg, raggiunse i 351 km/h ed abbassò il tempo sul chilometro da fermo sotto i venti secondi per la prima volta al mondo per un’auto di (piccola) serie.

La ciclistica, d’altronde, permetteva tutto questo e anche oltre come si vide nelle pur sporadiche apparizioni in pista: sospensioni a quadrilateri, quattro ruote motrici con tre differenziali e freni Brembo ventilati con pinze a quattro pompanti, oltre ad ottimale distribuzione dei pesi e della potenza erano in grado di rendere fruibili le prestazioni stellari di quest’auto in piena sicurezza: il pilota giornalista Paul Frère (vincitore a LeMans 1960 su Ferrari) dichiarò in più di un’occasione che si trattava della migliore auto stradale che avesse mai guidato.

Ne comprò una gialla Michael Shumacher che con essa, distrattosi per un momento, tamponò a bassissima velocità un camion e le cronache narrarono divertite l’episodio sottolineando la sorpresa del camionista quando si accorse da chi e con che cosa era stato tamponato.

Un ultimo accenno allo stile della EB 110 che ci pare estremamente indovinato; oggi, con il senno di poi, potremmo solo osservare che il “ferro di cavallo” anteriore ci sarebbe piaciuto un poco più evidente, stile Bugatti Veyron, ma è un dettaglio: l’auto appare molto discreta e quindi estremamente elegante per cui un plauso sentito va all’architetto Gianpaolo Benedini che, dopo quello dello stabilimento, curò anche lo stile di un’auto che sta attraversando i decenni senza alcuna ruga.