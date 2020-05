Bugno: «I rischi ci sono ma il ciclismo ha bisogno di ripartire»» L’indimenticabile campione degli anni '80 e '90, attuale presidente dell'Associazione mondiale corridori, riflette sulla ripresa delle corse e sui rischi legati alla pandemia di Dario Ceccarelli

L’indimenticabile campione degli anni '80 e '90, attuale presidente dell'Associazione mondiale corridori, riflette sulla ripresa delle corse e sui rischi legati alla pandemia

“La vita è come andare in bicicletta”, ha detto Albert Einstein. “Se vuoi stare in equilibrio devi andare avanti”. Parole da incorniciare quelle dello scienziato tedesco, che ben s'adattano, pur non appartenendo alla pregiata casta dei virologi, a questo strano periodo d'impasse, sospeso tra la voglia di ripartire e la paura di andare di nuovo a sbattere contro un subdolo nemico che un giorno sembra mollare la presa e un altro tornare all'attacco.

Anche lo sport ne soffre. Ogni specialità cerca la sua soluzione per venirne fuori. E mentre il calcio annaspa in un logorante stop and go, diviso tra improbabili protocolli e ritiri super blindati, il mondo del ciclismo, a proposito di biciclette (e di andare avanti per non cadere), si è dato subito un nuovo calendario (che scatterà dal primo agosto) per uscire al più presto da un tunnel che l’avrebbe portato alla rovina. Sia economica, perchè il ciclismo si regge quasi interamente sugli sponsor, sia di risultati che di prospettiva perchè, anche molti club giovanili sono sull'orlo del fallimento.

«Bisogna salvare il salvabile», dice Gianni Bugno, 56 anni ben portati, indimenticabile campione degli anni '80 e '90, attuale presidente dell'Associazione mondiale corridori. «Certo non sarà facile. Ma l’importante, tenendo la guardia alzata per la sicurezza, è rimettersi in marcia, ripartire. Saranno necessari sicuramente dei sacrifici, tutti dovranno rinunciare a qualcosa, però il tentativo va fatto. Non vorrei mai dire ai miei figli che abbiamo distrutto tutto. La prudenza è importante, ma non deve diventare inerzia».

Ripartire. Ricominciare a pedalare. Ma da subito in salita e cambiando abitudini come mai era avvenuto nella storia del ciclismo. Agosto è il mese delle vacanze ma non lo sarà per le due ruote, subito in corsa in una stagione che in pratica durerà solo novanta giorni. L'8 agosto è in programma la Milano- Sanremo, il 29 agosto parte il Tour de France, dal 3 al 25 ottobre il Giro d'Italia, il tutto in concomitanza con le classiche del Nord. Un sovrapporsi di corse e appuntamenti che avrà il suo clou domenica 25 ottobre, quando il Giro d'Italia arriverà a Milano e la Vuelta scatterà dai Paesi Baschi. Ma non è finita: sempre quella domenica c'è anche la Parigi-Roubaix, la classica delle Pietre. Un ingorgo di corse, mai avvenuto prima.

«Sì, quel giorno ci vorrà il semaforo», dice Bugno. «Un incrocio incredibile. Bisogna non calpestarsi sugli orari. Però cosa altro si può fare? Il Giro d'Italia si è fermato solo durante la guerra. Poi credo che, strada facendo, si trovino delle soluzioni…».