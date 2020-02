Bulgari assume a Valenza e raddoppia lo stabilimento A regime la nuova area industriale di Bulgari in Piemonte misurerà più del doppio dell’attuale di Filomena Greco

Bulgari, azienda del lusso attenta a qualità vita dei dipendenti

Già oggi vanta il primato di essere la fabbrica di gioielli più grande d’Europa, ma nel futuro dello stabilimento Bulgari di Valenza, in provincia di Alessandria, c’è il raddoppio del polo produttivo inaugurato nel 2017 con l’assunzione di altre 600 persone a partire dal 2022.

L’acquisizione dei terreni intorno alla sede di Valenza è chiusa, il 2020 servirà alle procedure amministrative per il cambio di destinazione d’uso e per la progettazione della nuova area produttiva mentre dal 2021 inizieranno i lavori di costruzione. A dettare i tempi è Jean-Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari, che riassume: «Il futuro polo industriale di Bulgari avrà a regime in totale oltre 1.400 addetti, con una crescita in diedi anni di almeno mille unità».

L’investimento

Lo stabilimento produttivo di Valenza, inaugurato nel 2017, ha una estensione pari a 14mila metri quadri, l’ampliamento misurerà 18mila metri quadri, a regime dunque la nuova area industriale di Bulgari in Piemonte misurerà più del doppio dell’attuale. Un progetto ambizioso, che rilancia la manifattura del gioiello in Piemonte e punta a costruire ex novo una nuova area produttiva, macchinari e tecnologia compresa. Per questo l’investimento, spiega Babin, sarà più impegnativo rispetto al precedente, che aveva riunificato due sedi produttive preesistenti e trasferito macchinari già in casa. Il nuovo investimento realizzerà nuove volumetrie e comprenderà nuova tecnologia, con ricadute occupazionali che supereranno quota 600 addetti.

La cittadella orafa

Il nuovo investimento di Bulgari in città contribuisce a costruire una vera e propria cittadella orafa a Valenza, con il polo industriale del brand in capo al Gruppo Lvmh da un lato, che a regime avrà oltre 1.400 addetti e, dall’altra parte della strada, il nuovo sito industriale che il Gruppo Damiani realizzerà nella sede dell’ex Palafiere. E già si pensa a trasporti pubblici dedicati per servire un polo industriale destinato a pesare sulla manifattura dell’intera regione.

«Stiamo lavorando molto sul processo di sviluppo futuro della città e in particolare sulla formazione – racconta il sindaco Gianluca Barbero – perché vogliamo affiancare a questi investimenti privati l’impegno del pubblico per sostenere la formazione, in collaborazione con la Fondazione “Mani Intelligenti”». E così da settembre sarà attivo un biennio di formazione post diploma dedicato al settore orafo mente in futuro potrebbe nascere una sezione dedicata al Gioiello nel Liceo artistico. «Stiamo ragionando anche sulla mobilità ciclabile e di collegamento alla città dell’intera area» aggiunge il Sindaco.