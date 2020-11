Bulgari, effetto Cina sui conti A Roma il cuore dell’azienda

I negozi sono in tutto il mondo, circa 300, di cui alcuni “tempio” nelle grandi capitali, solo in Cina sono 37. Non a caso la collezione Barocko, che è stata lanciata a metà settembre a Roma, ha avuto un secondo lancio proprio in Cina: pezzi unici, dai 400mila euro in su, che si ispirano al barocco romano, con le pietre cabochon che ricordano le cupole delle chiese. A giugno debutterà la prossima collezione, ne esce una all'anno. È già allo studio, ma Di Mauro non si sbilancia: «l’ispirazione sarà sempre Roma».

È nella Capitale che è stata fondata la gioielleria, più di cento anni fa, nel 1884. Azienda di famiglia, da generazioni, nel 2011 è stata acquisita dal gruppo LVMH. «La concorrenza in questo settore è quantomai agguerrita e lo sarà sempre di più. La famiglia ha intuito che bisognava crescere, molto». Con la quotazione in Borsa era stato fatto un passo, ma bisognava andare oltre. In dieci anni il marchio è cresciuto, in numeri e in immagine. «Nel lusso servono alti livelli di investimento, nel prodotto, nei negozi, nella comunicazione, fondamentale per arrivare al cliente». Rigorosa l'attenzione alla sostenibilità: non si acquistano gemme da paesi dove ci sono conflitti o dove si ricorre al lavoro minorile.

Marchio internazionale, ma con le radici ben ancorate sul territorio. E a Roma. Una scelta precisa, che la nuova proprietà vuole mantenere e rafforzare. Anche perché nella gioielleria, soprattutto in quella di fascia più alta, la tecnologia va di pari passi con il sapere artigianale. Prima di far uso della tecnologia, bisogna saper usare le mani, spiegano i tecnici del laboratorio.

E per formare un orafo ci vuole tempo: almeno 5 o 6 anni, per l’altissima gioielleria 7. Un lavoro di affiancamento tra gli esperti e i giovani, uno accanto all’altro nelle postazioni delle varie sale del laboratorio, divise tra la colatura del metallo, la creazione dei prototipi, il montaggio del gioiello. Qui arriva il disegno per essere studiato e realizzato, per un prodotto di alta gioielleria occorrono da 8 a 12 mesi. Prima c'è la modellazione in cera, poi si passa al gioiello vero e proprio. Basta un’inclinazione di pochi decimi per cambiare la luce di una pietra. Un mestiere difficile: «negli ultimi 25 anni nella Capitale e dintorni si sono persi molti laboratori». C’è quindi la ricerca di nuovi talenti, unita ad un impegno sul territorio, un valore da comunicare. A questo si lega la scelta di restaurare la scalinata di piazza di Spagna, i mosaici delle Terme di Caracalla, le statue della Collezione Torlonia e nel 2021, Covid permettendo, l'area sacra di Largo Argentina.