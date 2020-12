L’ospitalità Bulgari sbarca negli Usa: un nuovo hotel a Miami nel 2024

Fra due anni, intanto, è attesa l’apertura dell’hotel nella città natale di Bulgari, Roma, dove il marchio è stato fondato da Sotirio Bulgari nel 1884. Sorgerà in un palazzo storico affacciato sulla Piazza Augusto Imperatore. Avrà 144 stanze, la maggior parte suite da 400 mq, una Spa di 1000 mq con piscina interna e una biblioteca dedicata alla gioielleria aperta non solo alla clientela dell’hotel. In occasione dell’annuncio del progetto, Bulgari ha donato 120mila euro per riqualificare l’illuminazione della vicina area monumentale dell’Ara Pacis. (Ch.B.)