Bulgari, le novità di Watches & Wonders fra ultraslim e orologi-gioiello

Focus sull’e-commerce, ma le boutique restano centrali

Mondo nuovo in cui l'e-commerce non è più una sorpresa. Anche nei primi tre mesi dell'anno, come conferma infatti Babin, «la crescita è stata doppia rispetto a quella prevista per il 2021. Del resto il covid è ancora presente e, in Europa in particolare, è ancora tutto chiuso. Ma abbiamo sviluppato molto la nostra piattaforma che ora copre 18 Paesi (erano 8 a marzo 2020, ndr) e l'abbiamo integrata al nostro database di clienti».

Questo non significa che le boutique di proprietà non siano animate, pur restando al momento chiuse alla vendita al dettaglio in alcuni Paesi, come l'Italia. Spiega il manager: «Il nostro database, integrato con dei sistemi di intelligenza artificiale, permette al personale di proporre il prodotto giusto, al momento giusto e al cliente giusto. Ma senza essere invasivi: siamo un marchio del lusso. Il personale è all'interno per l'assistenza post vendita o per preparare i prodotti acquistati da remoto».

Guardando un po' più in là su come si svilupperà il 2021, Babin non ha dubbi: «Peggio del primo trimestre sarà impossibile. Mezza Europa è stata paralizzata e l'America è ancora colpita. Sul fronte dei vaccini la situazione europea è incomprensibile e irritante anche perché la Gran Bretagna, che è una democrazia con le stesse regole e che otto mesi fa tutti prendevano in giro, come durante la Seconda Guerra Mondiale ha dimostrato che quando si va in guerra si fa sul serio e oggi ha il 45% dei vaccinati. In Europa sono l'8%: una cifra che rappresenta uno dei peggiori fallimenti della sua storia. Non che in Svizzera sia stato fatto meglio di Francia o Italia».

«Entro l’estate la situazione migliorerà»

Tutto quindi dipenderà dalla campagna vaccinale: «Sono fiducioso. Se i governi manterranno le promesse, entro l'estate la situazione migliorerà. Però avrebbe potuto migliorare anche prima e da imprenditore mi fa un po' arrabbiare. Un'azienda avrebbe gestito la situazione in un modo molto diverso. La fiducia ripartirà e torneranno i turisti. I cinesi sono stati chiari: daranno i visti verso Paesi Covid-free». Mercato cinese in cui, chiude Babin, «manteniamo il nostro ranking e, da quel che ho visto nel primo trimestre, il risultato è ben al di sopra di quello delle esportazioni dell'intero mercato svizzero. Certamente il periodo di riferimento è ancora troppo breve e questa valutazione va fatta su un rolling di 12 mesi. Sappiamo però che sugli orologi guadagniamo quote in Cina e in Giappone».