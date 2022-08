Bulgari - Parigi (e altre città)

“Arriveremo presto a 13 aperture e diventeremo così la prima catena di hotellerie italiana”: così il ceo di Bulgari, Jean-Christophe Babin, ha commentato con Il Sole 24 Ore la strategia di estensione del brand Bulgari Hotels & Resorts: la più recente apertura, risalente al dicembre 2021, è quella di Parigi, mentre a Roma procedono i lavori per il nuovo albergo che dovrebbe essere inaugurato nel 2023. In arrivo anche gli hotel di Mosca e Tokyo. In giugno è stato annunciato il prossimo Bulgari Resort Ranfushi, che si estenderà su 20 ettari nell'atollo di Raa dell'arcipelago delle Maldive, di cui l'apertura è prevista per il 2025.

2/16 4/16 Menu