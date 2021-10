Bullfrog accelera sulla distribuzione all’estero

Ascolta la versione audio di questo articolo

«Indubbiamente il 2020 ha generato tantissimi cambiamenti in tutti i mercati, compreso quello delle barberie. I periodi di chiusura hanno cambiato le abitudini degli uomini che hanno ridotto le visite dal barbiere e modificato le priorità di trattamento. D’altra parte, la situazione più rilassata generata dalla diffusione dei vaccini ha riacceso l’entusiasmo, incrementato le occasioni di socialità e quindi ha visto tornare tanti uomini a prendersi cura del loro aspetto con visite regolari in barberia». Romano Brida, ceo e fondatore di Bullfrog, è ottimista. «Durante i periodi di isolamento gli uomini hanno scoperto l’efficacia dei prodotti skincare - aggiunge - e oggi ci chiedono di provare trattamenti viso, manicure e pedicure, non solo il taglio di capelli o la regolazione della barba».

Anche per questo il marchio ha inaugurato a settembre la Bullfrog Grooming Lounge nel flagship barbershop di piazza Alvar Aalto a Milano dove offre anche questi servizi. «Il 2020 è stato un anno difficile e la chiusura prolungata di molte delle nostre attività e di quelle dei nostri clienti ha fatto inevitabilmente flettere il nostro giro d’affari (-23% rispetto al 2019), seppur l’incremento (+61%) dell’e commerce abbia in parte mitigato la perdita - racconta il ceo -. Abbiamo fiducia nella ripartenza: abbiamo già colmato il ritardo iniziale sull’anno e da agosto siamo tornati a crescere. Un bel segnale per i prossimi mesi».

In cantiere ci sono nuove aperture all’estero, dal secondo negozio a Cipro all’ingresso in Oman. «Stiamo salendo nella distribuzione soprattutto fuori dall’Italia - più del 65% del prodotto che vendiamo al canale B2B viene esportato - per fare un esempio, in Est Europa è quasi raddoppiata nel 2021. Su questo canale concentreremo i nostri sforzi nei prossimi mesi lavorando a una progressiva digitalizzazione per essere più reattivi ed efficienti nei confronti dei clienti».