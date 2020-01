Bullismo: arriva una app anti-violenza e un numero di emergenza h24 Fra gli atti persecutori inserite anche le «condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione» di Nicoletta Cottone

Alunni a scuola (Ansa)

Una app anti-violenza, un numero telefonico di assistenza, il 114, attivo 24 ore su 24, una app anti-violenza, affiancati da un monitoraggio costante su tutte le scuole italiane. Sono fra le novità introdotte dalla proposta di legge sul bullismo che ha appena avuto il via libera da parte della

Camera. Otto articoli in tutto che estendono l’azione della legge sul cyberbullismo del 2017.

Bullismo è atto persecutorio

Fra gli atti persecutori vengono inserite anche le «condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione».

Fino a mille euro la contravvenzione per inosservanza dell’obbligo scolastico

Aumenta la contravvenzione per inosservanza dell’obbligo scolastico da parte dei genitori. Dagli attuali 30 euro si passa a una sanzione dai 100 ai 1.000 euro.

Il telefono e la App per l’assistenza

Il servizio di assistenza alle vittime viene istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà accessibile tramite il 114, attivo 24 ore su 24 in maniera gratuita. Prevista anche la versione per smartphone che prevederà anche un servizio di messaggistica istantanea.

La piattaforma di e-learnig

Il Miur dovrà attivare una piattaforma di e-learning destinata ai docenti e finalizzata all'adozione di strategie antibullismo.