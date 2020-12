Bullismo, da risarcire il dolore morale. Il giudice condanna l’assenza di controllo degli insegnanti

La quantificazione del danno

Il fatto che la vittima non abbia sostenuto cure psicologiche non deve incidere sulla quantificazione del danno. Quello che rileva sono invece i sintomi da valutare sulla base di precisi criteri diagnostici che devono tenere conto di diversi fattori, come l’esposizione a minacce, l’alterazione successiva delle abitudini di vita, i sensi di colpa, la vergogna e l’isolamento della vittima.

Tutti elementi che nel caso esaminato hanno alzato il risarcimento del danno, quantificato in 11 punti percentuali, per un totale di oltre 45mila euro che il Miur dovrà pagare ai genitori dello studente.

I PRECEDENTI



1 - COME SI MANIFESTA IL DISAGIO

Il disagio relazionale determinato da episodi di bullismo è evidente quando la vittima diventa timorosa di frequentare la scuola perché impaurita dalle aggressioni e stanca per le offese. Il danno morale si manifesta quando la vittima decide di cambiare scuola per non avere più a che fare con chi lo aggrediva. Oltre al danno patrimoniale deve essere risarcito quello morale: i fatti di bullismo non possono essere liquidati come “zuffe tra ragazzini”.

Corte d'appello di Milano, sentenza 1328 del 1° giugno 2020

2 - SE LA VITTIMA REAGISCE

Se la vittima di bullismo reagisce colpendo con un pugno il ragazzo che lo aveva vessato occorre tenere conto delle aggressioni subite per stabilire la responsabilità dell'autore della reazione violenta. Va chiarito se la vittima è stata lasciata sola dalla scuola e dalle istituzioni. Senza interventi correttivi, è legittimo aspettarsi una reazione non controllata da un ragazzo con una personalità non ancora formata in modo saldo e positivo.

Cassazione, ordinanza 22541 del 10 settembre 2019