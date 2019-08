Bund a rischio «estinzione» se la Germania non spende

LEGGI ANCHE / Un safe asset dell'Eurozona per tenere lontano dalle banche il rischio sovrano

I precedenti in Europa



Non si tratta a bene vedere poi di una situazione così assurda, perché non sarebbe certo la prima volta che una circostanza del genere si verifica in un’economia dell’Europa occidentale. Basti pensare a Svezia e Danimarca, che «faticano» a far andare il proprio debito il 35% del Pil o al debito sovrano dell’Estonia, che equivale appena all’8% del Pil. Il problema è che la Germania non è un Paese qualunque, e la scomparsa dei suoi titoli di Stato priverebbe l’Eurozona di un asset di liquidità sicuro che funziona da fondamento del sistema finanziario.

Un safe asset paneuropeo aiuterebbe a diversificare le attività detenute dalle banche, migliorare la liquidità e la trasmissione della politica monetaria e contribuirebbe a risolvere l’interconnessione tra banche e debiti sovrani.

«Alcuni anni fa - ricorda Jeffery - la Commissione europea ha pubblicato un documento in cui sostiene che un safe asset paneuropeo aiuterebbe a diversificare le attività detenute dalle banche, migliorare la liquidità e la trasmissione della politica monetaria e contribuirebbe a risolvere l’interconnessione tra banche e debiti sovrani». Viene dunque spontaneo chiedersi cosa potrebbe diventare il mercato senza un «salvagente» simile, e non resta che augurarsi che il Governo tedesco torni a spendere come un tempo. Ma questo, per dirlo ancora con le parole di Jeffery, «sembra probabile come conservare una mente lucida dopo una giornata all’Oktoberfest, visto che la gestione responsabile delle finanze pubbliche è una pietra miliare di qualsiasi proposta politica tradizionale in Germania».

LEGGI ANCHE / Perché i tassi (reali) negativi sono un problema serio della Germania