Bundesbank contro lo scudo Bce: le tre condizioni del presidente Nagel

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il nuovo scudo anti-spread in fase di progettazione accelerata in Bce e in costruzione nei cantieri dell’Eurosistema, per essere preannunciato alla riunione del Consiglio direttivo il 21 luglio e funzionante alla riunione del 9 settembre, è già sotto attacco nella Bundesbank.

Il presidente della banca centrale tedesca Joachim Nagel, in un discorso...