Bundesbank: economia tedesca debole, serve più spesa pubblica per la crescita La Bundesbank, la banca centrale tedesca, prevede un primo trimestre fiacco per l’economia anche a causa del coronavirus. E vede margini per aumentare la spesa pubblica a sostegno di crescita e occupazione di Isabella Bufacchi

(Picture-Alliance/AFP)

3' di lettura

Tempi duri per l’economia tedesca, anche in questo primo trimestre 2020. Ma periodo d’oro per i conti pubblici dello Stato federale che ha spazi per spendere di più per sostenere la crescita e l’occupazione. La Germania continua a registrare surplus di bilancio grazie al calo della spesa per interessi e robuste entrate tributarie: i margini di manovra per utilizzare la spesa pubblica a sostegno della crescita e dell’occupazione ci sono.

È quanto prevede e sostiene la Bundesbank, la banca centrale tedesca, nel suo Bollettino economico mensile pubblicato il 17 febbraio. Un segnale di apertura per una maggiore spesa a sostegno della crescita, più volte sollecitata dalla Bce e da una folta schiera di politici ed economisti nel mondo.

Il coronavirus frena - temporaneamente - la ripresa

Il 2020 sta iniziando in tono minore del previsto. La Buba, pur rilevando una situazione in lento miglioramento, non prevede un forte slancio della crescita nel primo trimestre di quest’anno. I servizi e i consumi, grazie anche all’alto tasso di occupazione, sostengono la domanda interna mentre l’industria manufatturiera arranca e l’export risente dei venti contrari sul commercio mondiale.

L’anno inizia fiacco per colpa dell’ultimo trimestre 2019, che si è chiuso in stagnazione con un rallentamento dei consumi, meno investimenti e ordini e con un freno sulle esportazioni, ma colpa anche del coronavirus che per la Buba rappresenta un «rischio ciclico al ribasso». L’epidemia può avere un impatto negativo temporaneo sulla domanda totale e dunque sull’export di prodotti tedeschi. Al tempo stesso «le catene di valore globali possono essere danneggiate dalle misure di sicurezza adottate, creando colli di bottiglia alle consegne in alcuni settori industriali».

Più spesa pubblica per crescita e occupazione

La Bundesbank rileva che la spesa pubblica è aumentata e che aumenterà ancora anche in vista di tagli alle tasse, e dunque il surplus di bilancio sta diminuendo ma resta un «chiaro margine di manovra» per incrementare gli interventi pubblici a sostegno della crescita in quanto le entrate sono aumentate in maniera massiccia e la spesa per interessi è diminuita.