Buon cibo e pinete: alla ricerca del mix oltre il divertimento Si punta a una giusta alchimia fra natura e tendenze modaiole per allungare la stagione e superare il turismo da weekend di Andrea Biondi

Milano Marittima

4' di lettura

Milano, Madrid, il mondo girato in lungo e largo con la nazionale di calcio. Ma è qui, in questo lembo di Romagna in provincia di Ravenna che Arrigo Sacchi ha da sempre il suo buen retiro estivo. «Vivo Milano Marittima da quando avevo 12 anni. Qui passo tutta l’estate con la famiglia e anche quando ero impegnato per lavoro venivo sempre qui, per il tempo a che avevo a disposizione».

Milano Marittima, frazione di Cervia, è sinonimo d’estate per l’Arrigo di Fusignano che da qui dista una cinquantina di chilometri. E si capisce la sente casa sua, non mancando di segnalare quel che va, quel che non va, quel che andrebbe migliorato: «Bisognerebbe al più presto completare il lungomare con la pista ciclabile, che poi significa la stessa cosa. Io stesso sono stato investito più volte in bicicletta». Comunque l’adora, fra le passeggiate lungo la battigia in cui è facile vederlo stringere mani e farsi selfie e «i giri in mountain bike quando voglio state per conto mio. Qui abbiamo una pineta bellissima».

La distesa di pini secolari marittimi è uno dei punti di forza di Milano Marittima. Che quest’anno ha dovuto fare i conti con la rivolta della forze naturali, con quella tromba marina che per cinque interminabili minuti ha squassato la zona compresa fra la V e la X traversa (perché qui le vie sono in traverse, come a Manhattan). Una fascia larga 800 metri per 2 chilometri, con danni per pineta, alcuni stabilimenti balneari, alberghi. «Siamo riusciti a trasformare il ferro in oro. Facendo squadra abbiamo dato dimostrazione di efficienza ed efficacia», afferma Massimo Medri, sindaco di Cervia dal 1988 al 2004 e tornato primo cittadino qualche mese fa, in continuità con un centrosinistra al comando da tempo. La soddisfazione è evidente. Del resto hanno avuto grande risalto le foto della spiaggia e delle strade messe a soqquadro il giorno prima e pronte all’uso la mattina dopo. «Abbiamo messo in atto – racconta Danilo Piraccini, della Cooperativa Bagnini di Cervia – un protocollo consolidato e ideato dalla Cooperativa Bagnini. È partito un sms ai soci in cui abbiamo fatto presente le esigenze di ripristinare un certo numero di postazioni e nel giro di mezz’ora abbiamo avuto le risposte con le disponibilità di magazzino per aiutare i colpiti».

Lavoro comune e mutuo soccorso quindi. In cui si è dato da fare chiunque, anche i villeggianti per quanto possibile, per ripartire dopo la ferita che comunque resta e con cui occorrerà fare i conti. «In autunno – aggiunge Medri – lanceremo un bando di progettazione internazionale per l’area colpita. Ci sarà la ripiantumazione dei circa 2mila pini abbattuti, ma cercheremo anche di creare altre condizioni di fruizione ecosostenibile».

Non ci sono comunque solo la tromba d’aria e il ripristino in tempo record ad aver portato questa frazione del comune di Cervia al centro dell’attenzione mediatica. La radunata leghista e i proclami del vicepremier Matteo Salvini dal Papeete Beach hanno trasformato nell’ombelico della politica – per i caldissimi giorni d’agosto culminati con la crisi del Governo Conte – questa località che ha una storia molto particolare, iniziata “per contratto” agli inizi del ’900, quando un gruppo di industriali milanesi e gli amministratori di Cervia si misero d’accordo per l’urbanizzazione di una zona paludosa e boschiva. La comunità cervese fatta di salinari (le saline sono una delle bellezze di Cervia) e di pescatori si trovò a convivere con lo sviluppo di un’area con ville liberty, clientela elegante, un’idea di Milano traslata in Romagna in uno sviluppo che ha portato anche alle “colonie” del periodo fascista.