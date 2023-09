Buon compleanno, San Siro! Un futuro incerto per la gloriosa “Scala del calcio”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa sarà dello stadio di San Siro quando tra 3 anni (oggi è il 97°anniversario) farà 100 anni? Sarà uno spettrale residuo archeologico del Novecento, piano piano corroso da erbacce e rifiuti, oppure in una serata primaverile di fine maggio accenderà ancora le luci per ospitare la finale di Champions League del 2026?

E per le Olimpiadi invernali, sempre nel 2026, cosa farà il nostro glorioso tempio del calcio? Possibile che un vecchio rudere, considerato obsoleto e inadeguato dal football globalizzato, possa fare da scintillante location alla cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano e Cortina come era stato indicato in fase di candidatura?

Futuro incerto

Domande a cui nessuno sa rispondere. Anche se è surreale, mettiamoci il cuore in pace. Come nessuno sa rispondere dove andranno a giocare Inter e Milan. Nei loro futuribili, molto futuribili, impianti di San Donato e Rozzano, oppure ancora nel vecchio San Siro, protetto dal vincolo della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio?

In attesa di qualche decisione, lo stadio di San Siro, come un lavoratore cui viene sempre rinviato il giorno della pensione, continua a fare il suo dovere riempiendo tutti i posti. Sia con il Milan, sia con l’Inter è sempre tutto esaurito. Sarà per il buon andamento dei due club, sarà per il dopo pandemia, comunque nel tempio del calcio milanese il sold out è sempre garantito. Lo stesso anche per i grandi concerti quasi sempre affollatissimi.

San Siro è una garanzia: a partire da quello del mitologico Bob Marley, che si esibì il 27 giugno 1980, sono sempre venuti i pezzi da novanta. Dai Rolling Stones a Bruce Springsteen, da Ramazzotti ai Pooh passando per Vasco Rossi e Jovanotti. Esibirsi a San Siro è una consacrazione. Non tutti possono permetterselo, Milano è infatti molto esigente, non fa sconti alle mezze figure.