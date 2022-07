Buon debutto per G.M. Leather su Euronext Growth Milan

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Debutto brillante per G.M. Leather su Euronext Growth Milan. Il titolo del gruppo attivo nella lavorazione e commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per vari settori è in solido rialzo, dopo avere fatto segnare un primo prezzo a 1,915 euro ed essere poi salito fino a 1,95 euro, contro un prezzo di collocamento di 1,75 euro per azione. Si tratta dell'undicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 181 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento G.M. Leather ha raccolto 3,6 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 4 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 12,41% e la capitalizzazione di mercato all'Ipo è di 19,3 milioni. «Sono emozionata ed orgogliosa di trovarmi presso Borsa Italiana per la quotazione della mia società G.M. Leather, nata con la mia famiglia 45 anni fa e proseguita con me, mio marito e i nostri collaboratori sempre uniti in un percorso di crescita e di sfide imprenditoriali continue ogni giorno. Sono consapevole che oggi inizia un nuovo percorso imprenditoriale e manageriale per tutti noi ma credo che saremo sicuramente più forti per affrontare la crescita futura che nonostante l’attuale contesto macroeconomico continuiamo a perseguire con innovazione, etica e dedizione», ha detto la presidente della società Carmen Marcigaglia, parlando di «un giorno che ricorderemo per sempre e che rappresenta un punto di partenza per accelerare la crescita dei nostri progetti di sviluppo e consolidare la nostra presenza e reputation a livello internazionale».

Il collocamento al prezzo di 1,75 euro per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessivi massimi 2,28 milioni di azioni ordinarie, di cui 2,058 milioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 228.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa dall’azionista Assunta a Integrae Sim, in qualità di global coordinator. Smart Capital, come da accordi, ha sottoscritto 686.000 azioni di G.M. al prezzo di Ipo per un controvalore di 1,2 milioni, agendo come Cornerstone Investor. L'investimento, che prevede tra l’altro anche l’assunzione da parte di Smart Capital di impegni di lock-up di 12 mesi, dimostra la volontà di Smart Capital di supportare nel tempo il Gruppo G.M. nel piano di crescita, sia per via organica e per linee esterne tramite il perfezionamento di mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro alla quotazione della stessa sul mercato Euronext Milan, segmento Star.