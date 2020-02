Buon gusto ed eleganza trionfano al Festival di Sanremo

La maggior parte delle cantanti ha però scelto un rossetto soft, preferendo puntare sugli occhi. Persino Irene Grandi, grintosa d'antan, si è convertita al bon ton, con un lipstick leggermente rosato e gli occhi azzurri esaltati da un trucco glitter; labbra nude e ombretti taupe per le due giornaliste, Laura Chimenti e Emma D'Aquino, le co-conduttrici della seconda serata; labbra nude anche per Elodie ma con uno smokey eye ravvivato da maxi ciglia. Una nota d'allegria l'ha portata Elettra Lamborghini, un viso glow, con tanti glitter che esaltavano i suoi occhioni azzurri e un rossetto soft rose dall'effetto repulp.



Hairdo

Se nel make up non ci sono stati particolari colpi di scena, la fantasia si è liberata nell'hairstyling. Onde a gogò per Diletta Leotta stile hollywoodiano, Levante leggermente mosse, Tosca onde anni Venti stile Marlène Dietrich con discutibili forcine nere in bella vista, Sabrina Salerno con balayage antiage, per lei gli anni non sembrano essere passati, e capelli mossi sulle punte; onde morbide e leggere, realizzate con la piastra ghd Oracle, su un caschetto lungo con riga da una parte per Elettra Lamborghini.

Un altro cavallo vincente è stato il wet style, scelto da Elodie con effetto bi-color, nero alla radice e biondo sulle punte; un pixie cut biondo platino per Arisa; Emma Marrone fronte scoperta con ciuffi liberi sul collo; capelli lisci e glossati per Giorgina, caschetto sfilato dalle punte flipped-out per Irene Grandi, mentre la resiliente Rita Pavone opta per un caschetto biondo sfilato. Originale il ciuffo alla rockabilly con nuance rose sfoggiato da Nina Zilli e la mezza coda anni 90 stile Spice Girls di Ana Mena.



I beauty look maschili

Non è passato inosservato Achille Lauro, sempre provocatorio, per la sua tutina effetto nude ricoperta da strass, ma ha avuto il suo apice nella terza serata quando ha omaggiato David Bowie, con il trucco Ziggy Stardust: una cascata di glitter azzurri sugli occhi e una parrucca color arancione con capelli lisci che gli sfioravano le spalle. Il trucco è stato scelto anche da Morgan, con un eyeliner stile Pirata dei Caraibi e un ciuffo al vento sigillato dal gel.

Ciuffo ingellato, però all'indietro, è stata la scelta di Riki. Capelli brizzolati per Amadeus e Fiorello, Leali e Zarrillo (che hanno cantato in coppia), decisamente meglio della tinta dal colore indefinito di Massimo Ranieri e del nero troppo deciso di Albano. Ciuffo in alto, stile messy bun, per Pelù e Enrico Nigiotti. Fedele al suo look con la barba da hipster Marco Masini, mentre Raphael Gualazzi ha sfoggiato delle basette lunghe su un taglio super corto. Bugo, in coppia con Morgan, si rifà al hairlook dei Beatles, con un caschetto più caricato, mentre Leo Gassman sceglie un caschetto riccio e voluminoso.