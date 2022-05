Buoni carburante da 200 euro nel welfare contrattuale

Vantaggio fiscale per il dipendente

Si annota che, in virtù del decreto legge 21/2022, la scelta - da parte del dipendente - del buono carburante in luogo di altri benefit può essere più vantaggiosa fiscalmente. In particolare ci si riferisce ai casi in cui i lavoratori ricevano beni e servizi a titolo gratuito (sia per previsione contrattuale che per liberalità) pienamente imponibili in quanto pari a un valore complessivo superiore a 258,23 euro, ossia oltre il limite di non concorrenza al reddito fissato dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, considerata la speciale natura di tale franchigia.

Infatti, anche i lavoratori percettori di benefit imponibili a causa del superamento della soglia dei 258,23 euro, sui voucher carburanti fino a 200 euro possono evitare qualsiasi tassazione e contribuzione (per l’armonizzazione delle basi imponibili), essendo questo un ulteriore basket defiscalizzato.

Costi deducibili dal reddito d'impresa

Si tenga anche conto che, nel caso del welfare contrattuale o di un regolamento aziendale non revocabile ad nutum, i costi relativi all’acquisto dei benefit sono integralmente deducibili dal reddito di impresa, o di lavoro autonomo, nel caso dei datori di lavoro professionisti (naturalmente eccetto per i contribuenti in regime forfettario).

Infine, i buoni devono essere erogati entro il 12 gennaio 2023 per il principio di cassa allargato, ma non hanno limiti temporali di spendibilità, se non il rispetto della scadenza indicata sul relativo titolo, ma ciò solo per evitare che diventino inutilizzabili.