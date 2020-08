Furbetti del bonus, Garante Privacy: nessun ostacolo a pubblicare i nomi

Tre leghisti veneti hanno chiesto bonus autonomi

La vicenda dei furbetti del bonus non lambisce solo il parlamento. E la Lega è chiamata ancora in causa. Ci sono due consiglieri regionali del Carroccio e il vicepresidente della giunta del Veneto tra coloro che hanno chiesto il bonus autonomi all'Inps. Si tratta dei consiglieri Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli e del vice presidente della giunta Gianluca Forcolin. Lo hanno confermato fonti interne al Carroccio veneto. A presentare la domanda per il bonus, non concesso peraltro, per Forcolin, sarebbe stata, sulla base delle sue dichiarazioni, la sua socia. Barbisan ha invece ottenuto il bonus ma ha prodotto documenti che attestano che ha immediatamente devoluto la somma in beneficenza. I due consiglieri regionali della Lega e il vicepresidente della giunta del Veneto entrano così nella lista di quelli che hanno “confessato”. Una lista di cui facevano già parte tre consiglieri di Comuni e Regioni: Anita Pirovano, della lista progressista a Milano; Jacopo Zannini della lista L'altra Trento a sinistra; Franco Mattiussi, consigliere di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. «Non viviamo di politica», è stata la tesi.

Ex sfidante Nardella, preso bonus per darlo beneficenza

Anche Ubaldo Bocci, coordinatore del centrodestra in Palazzo Vecchio che nel 2019 sfidò Dario Nardella nella corsa a sindaco di Firenze, ha chiesto, e percepito, il bonus per i professionisti in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Bocci, ex dirigente Azimut, come riportano i quotidiani locali, ha detto di non aver problemi di finanze ma di averlo fatto «per dimostrare che il governo stava sbagliando non dando soldi ad hoc per disabili e tossicodipendenti» e di aver «dato tutto in beneficenza. È vero ho preso quei soldi ma non li ho tenuti per me - ha aggiunto Bocci -. Il commercialista mi disse che avrei potuto averli anche io visto che si trattava di denari a pioggia, dati in maniera sbagliatissima, senza distinguere reddito e posizione di ciascuno. E allora pensai che potevo richiederli per donarli a chi ne aveva davvero bisogno. E così ho fatto. Ho i bonifici che lo testimoniano - ha concluso -. Lo dichiarai anche in una riunione dei capigruppo in Palazzo Vecchio».

M5s su Fb, noi senza ombre, mentre la Lega...

«La lista si allunga, la Lega trema. “Non ne sapevo niente”, dice il primo pizzicato in flagrante. “È stata la mia socia a presentare la domanda”, ovviamente a sua insaputa, aggiunge il secondo. E poi il terzo, il quarto etc... Il partito di Salvini è sempre più coinvolto nello scandalo dei deputati e consiglieri regionali che hanno chiesto i 600 euro del bonus per le partite Iva. Al momento, tra chi ha approfittato del bonus Covid, vi è la certezza di due consiglieri regionali leghisti del Piemonte e di due colleghi del Veneto. E poi c'è Ubaldo Bocci, il super manager del Carroccio che nel 2019 ha dichiarato 270mila euro l'anno di redditi. Beccato con le mani nella marmellata si è giustificato: “Ho chiesto quei soldi per fare beneficenza”. E certo con guadagni da 270mila euro l'anno, aveva bisogno di sottrarre 600 euro alla collettività, per fare un po' di beneficenza... Altro che furbetti, sono senza vergogna. Un fatto così grave non può passare senza conseguenze, per questo il Movimento 5 Stelle si batterà per far uscire i nomi degli esponenti coivolti, oltre ad aver già fatto sapere che chiunque si sia macchiato di un gesto così ignobile può già considerarsi fuori dal MoVimento. Vediamo se gli altri partiti, Lega in primis, si muoveranno nella stessa direzione». Così il MoVimento 5 Stelle in un post pubblicato sul proprio profilo Fb.

Castelli, bonus doveva arrivare in fretta

In un’intervista a La Repubblica, la viceministra all'Economia Laura Castelli ha spiegato che non sono stati previsti limiti di reddito in quanto il bonus sarebbe dovuto arrivare in fretta. «Abbiamo scritto una norma generale, che non lasciasse fuori nessuno e arrivasse nel giro di pochissimi giorni - ha sottolineato Castelli -. Non si poteva rischiare di non dare supporto a chi ne aveva bisogno. Quella norma è stata fatta su 11 categorie di professionisti e partite Iva con un unico obiettivo: arrivare in fretta. Ci siamo trovati a governare un’emergenza in un Paese lento - ha aggiunto la pentastellata -. L'ultimo bonus è stato tarato sul fatturato perché a quel punto era più semplice farlo, ma all'inizio dovevamo correre».

Di Maio: ok Inps su miei dati, nulla da nascondere

«Ho firmato la dichiarazione per autorizzare l'Inps a rendere pubblici i miei dati. Io non ho nulla da nascondere. E nessun rappresentante delle istituzioni può pensare di nascondersi dietro al diritto alla privacy, quando di mezzo c'è l'interesse pubblico. Serve trasparenza, la massima trasparenza». È quanto ha scritto sui social Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5s. Ricordando che sono passati due giorni «dallo scandalo del bonus di 600 euro per le partite Iva» che sarebbe stato chiesto e incassato da alcuni parlamentari, Di Maio ha aggiunto che questi «non sono all’altezza del ruolo che oggi ricoprono. Non possono pensare di rappresentare i cittadini italiani, quando in verità hanno sfruttato le loro difficoltà per interessi personali». E ha concluso: «Sto vedendo che da alcune forze politiche non c'è stata una presa di posizione netta. È preoccupante il silenzio di alcuni, bene invece la presa di posizione delle forze di governo. La proposta di Vito Crimi, di rinunciare alla privacy, dovrebbe essere condivisa da tutti. I cittadini meritano rispetto e devono sapere la verità».