Buoni pasto senza commissioni: Coverflex sbarca in Italia con un finanziamento di 15 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Buoni pasto senza commissioni all’interno di una piattaforma per la gestione di welfare e benefit aziendali. È, in estrema sintesi, la ricetta di Coverflex per conquistare una fetta del mercato italiano dopo aver raggiunto 73 milioni di transato in Portogallo dal 2021 a oggi. Con questo obiettivo la società ha annunciato un round di finanziamento da 15 milioni di euro.



«La forza della nostra proposta è semplificare al massimo l’utilizzo della piattaforma – spiega al Sole 24 Ore Chiara Bassi, country manager per l’Italia –. Gli esercenti si vedono azzerare commissioni che in Italia arrivano anche al 20% e ricevono un pagamento immediato e non a 30 o a 60 giorni come avviene oggi, inoltre non devono affrontare innovazioni tecnologiche. Anche per l’utilizzatore finale è stato studiato un sistema il più possibile semplificato: ad esempio a completamento della spesa sostenuta con i buoni pasto si potrà integrare il pagamento con un wallet personale all’interno della stessa app».

Loading...

Il guadagno arriva dunque dalle aziende, a cui Coverflex offre una gestione sulla stessa card di tutti i servizi offerti ai dipendenti, che siano buoni pasto, welfare, sconti, assicurazioni e altri benefit: una parte della retribuzione che dovrebbe essere destinata a crescere in Italia.

«Il guadagno arriva dal fee fisso richiesto all’azienda indipendentemente dai valori transati e anche in questo caso l’uso della nostra card non richiede particolari investimenti o operazioni gestionali – continua Bassi –. Fino a pochi anni fa l’unico strumento per premiare il dipendente era un premio di produzione tassato, ora la legge prevede strumenti alternativi e l’attegiamento dei lavoratori verso questi strumenti sta cambiando. Un freno è dato ancora dalla complessità di utilizzo, aspetto che Coverflex conta di semplificare, allargando così la platea di aziende e lavoratori a cui rivolgersi».

Per quel che riguarda i punti vendita in cui i buoni verranno accettati, da Coverflex assicurano che molti accordi sono già conclusi o sono in fase di conclusione e che verranno annunciati a breve. Tra i brand già noti ci sono comunque Pescaria, To.market,I love Poke, La Filetteria, Slow Sud, That’s Vapore e Tigros.