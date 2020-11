Buoni spesa: i fringe benefit che potranno salvare il Natale delle imprese

Con i consumi al palo a causa dell'epidemia da Coronavirus, il risparmio degli italiani è al massimo. In tutta Europa il tasso è raddoppiato in sei mesi, in Italia addirittura triplicato. La percentuale nell'Unione è arrivata al 24% del reddito disponibile delle famiglie, le quali, complice l'incertezza e lo stravolgimento delle abitudini che il lockdown ha portato, hanno tirato il freno a mano sulle spese.



Il risparmio, che ha fatto ricca e prospera l'Italia diversi decenni fa, ora è paradossalmente un problema. I soldi parcheggiati liquidi nei conti correnti e in strumenti finanziari dai rendimenti pressoché nulli ostacolano la ripresa dell'economia che invece ha necessità di fiducia (e di spesa).

Per questo si guarda a iniziative, diverse ma complementari. Da un lato vi sono i tentativi per far emergere l'economia sommersa tramite incentivi da erogare direttamente sugli acquisti. Alla “lotteria degli scontrini”, mai decollata, si affianca quella di prossima partenza del “Cashback” fiscale di Stato. Attività che indubbiamente da un lato potrà portare qualche risultato dalla lotta all'evasione, e dall'altro invece rimettere in moto i consumi tramite un rimborso dell'erario a chi spende il denaro anziché risparmiarlo.

Dall'altro lato, invece, vi è il supporto dei privati alla spesa diretta. Il Dl Agosto ha infatti raddoppiato la soglia di esenzione dei fringe benefit (da 258€ a 516€ per ciascun dipendente per ogni anno) fino al prossimo 31 dicembre.



Il tempo quindi è poco, ma la ratio della norma appare chiara: sostenere le spese natalizie anche in un periodo di incertezza come quello attuale. E in questo frangente l'opportunità si estende anche ai tradizionali regali aziendali nelle festività invernali e agli omaggi ai dipendenti che spesso trovano posto sotto l'albero.



Lo strumento del fringe benefit è dunque vantaggioso sia per l'impresa che lo offre, sia ovviamente per il dipendente che lo riceve sia, infine, per l'intera economia.

Una soluzione particolarmente interessante è quella di Amilon, che offre una gamma completa di strumenti e servizi per queste possibilità.



Con la “moneta di marca”, ad esempio, si copre la richiesta di quei prodotti che veicolano un valore tangibile: gift card, buoni shopping, coupon, buoni sconto, crediti, voucher, punti fedeltà, ecc. Una sola Branded Currency come quella offerta da Amilion con la sua Fringe Benefit Card svolge dunque sia funzione di mezzo di pagamento, che di marketing: in termini di brand awareness oltre che di pubblicità.

Questa poi è anche moneta a scadenza, cioè non è soggetta al risparmio e incrementa la circolazione del denaro nel sistema produttivo, commerciale e dei servizi italiano in un momento in cui il bisogno è maggiore.



Amilon mette a disposizione di tutti anche un tool particolarmente interessante: è il Contatore del Risparmio, un servizio chiaro che permette di comprendere il significativo vantaggio fiscale che questa tipologia di prodotti offre, generando report personalizzati.



A Natale mancano oramai meno di due mesi. Tutti gli indizi portano a ritenere che è il consumo la componente inceppata a cui spetta il compito di far ripartire l'economia italiana e cercare di salvare il più possibile i conti delle imprese nel 2020: le iniziative in corso certamente rendono più appetibile non rimandare le spese ed anzi concedersi (e per le imprese concedere, con un risparmio fiscale), se possibile, un piccolo lusso in più in vista del Natale.

