Burberry

Il marchio britannico ha comunicato di aver chiuso 24 dei suoi 64 negozi in Cina. «La diffusione del coronavirus in Cina sta avendo un effetto negative tangibile sul mercato del lusso – ha detto il ceo Marco Gobbetti -. Non possiamo al momento predire quanto durerà questa situazione, ma restiamo fiduciosi nella nostra strategia».