Burberry, acquisizione in Italia per 21 milioni di euro

«Questo è un momento importante per il nostro territorio, per le persone e per la nostra azienda da cui nasce oggi il Polo dell'Outerwear Tecnicodel principale marchio inglese del lusso. Pattern cede la parte dedicata al cliente storico Burberry per costruire a Torino, nei prossimi 24 mesi, il nuovo head quarter del gruppo e avere le risorse per proseguire con sempre più efficacia il percorso di crescita, completamente industriale, investendo sul territorio italiano» commenta Luca Sburlati, ceo del gruppo Pattern, insieme a Francesco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza di Pattern.

Burberry in Borsa

Il titolo Burberry, quotato sulla piazza di Londra, ha un saldo positivo del 41% nell’ultimo anno e del 15% da inizio 2023. Per il gruppo gli analisti si aspettano un nuovo corso. «Con un nuovo ceo, un nuovo direttore creativo e un senior team di gestione rafforzato, Burberry si sta preparando ad affrontare una nuova fase. Nella nostra analisi abbiamo identificato due priorità principali per il marchio» si legge in un report Bernstein, che continua: «Bring back britannicità al marchio e riduzione dell’esposizione a prezzi scontati. Raggiungere quest’ultimo obiettivo sarebbe relativamente facile e meno doloroso dal punto di vista finanziario se Burberry potesse migliorare la produttività degli spazi commerciali nei suoi negozi a prezzo pieno, ad esempio, promuovendo calzature e borse di successo».

Per quanto riguarda l’ultima sfilata il giudizio è “misto”: «Sebbene i social media occidentali e cinesi abbiano riconosciuto alcuni meriti di quanto visto, hanno ugualmente sottolineato una mancanza di concentrazione e un messaggio complessivamente meno convincente» sottolineano gli analisti di bernstein, secondo i quali: «Guardando il prezzo delle azioni e la sua performance recente (Burberry è salito del 75% dal suo minimo nel 2022, rispetto alle azioni LVMH cresciute del 32% e il settore che ha segnato un +59%), questo sembra un altro caso di “investitori che vogliono credere” in anticipo rispetto a tangibili segnali di miglioramento. È presto, vedremo i risultati commerciali effettivi, ma non individuiamo un homerun (metafora del baseball per indicare un fuori campo, ndr) in vista, almeno al momento».

Pattern, ricavi in crescita nel 2022

Il consiglio di amministrazione di Pattern, che ha deliberato l’operazione, ha inoltre approvato il bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che vede i rivavi salire del 57,1% a 109,2 milioni dai 69,5 milioni dell’esercizio precedente, mentre a livello di redditività il margine operativo lordo (Ebitda) è cresciuto del 44,6% a 11,1 milioni dai 7,7 milioni del 2021. A Piazza Affari il titolo ha ceduto il 5,78% chiudendo a 6,84 euro per azione.

Pattern, azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale, è stata fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto. nel 2017 ha avviato un processo di crescita strutturato concluso nel 2022 con la creazione del polo italiano della progettazione del lusso.