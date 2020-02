Burberry fa sfilare i ricordi, Victoria Beckham punta su una “ribellione gentile”

Quest’ultima edizione di London Fashion Week, 60 sfilate in cinque giorni, ha puntato tutto sull’utilizzo di materiali ecologici e sulla necessità di minimizzare l'impatto sull'ambiente e di evitare gli sprechi. Da Mulberry, che ha invitato gli ospiti a “riciclare” le loro vecchie borse, al mega-swap di abiti di seconda mano organizzato nella sede principale, i riflettori sono stati puntati sulla sostenibilità.

In linea anche l’ospite d'onore, l’americano Tommy Hilfiger, che ha presentato l’ultima collezione creata con Lewis Hamilton mandando in passerella Naomi Campbell a Tate Modern. Gli abiti streetwear e gli accessori, tutti in vendita immediatamente dopo la sfilata, sono realizzati per oltre il 75% con materiali ecologici.

Maison Margiela ha presentato la sua collaborazione con The North Face, una serie di capi sovrapponibili in materiali high tech creati per gestire le peggiori condizioni climatiche, in colori accesi dal viola al giallo sole e dall'arancio al cobalto. L’isolamento termico di tutti i capi è stato realizzato con materiali riciclati.

Roland Mouret ha puntato sulla critica ai politici, inserendo lo slogan “your lies are not my dreams” (“le tue bugie non sono i miei sogni”) sui foulard al collo di ogni modella, un riferimento alla recente Brexit e a Margaret Thatcher degli anni Ottanta, periodo che ha ispirato la nuova collezione ricca di fiocchi, chiffon e colori pastello. Anche Mouret non ha dimenticato l'ambiente: il 54% dei materiali usati è sostenibile e la maison punta a essere carbon neutral entro la fine dell'anno.

Victoria Beckham, applaudita dal marito David e dai figli seduti accanto a Anna Wintour, ha puntato sull’eleganza senza tempo nella spettacolare cornice della Banqueting House, con gli affreschi di Rubens sul soffitto riflessi sul pavimento a specchio.