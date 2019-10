Burberry, Gucci, Dior, Bulgari e Moncler sono i campioni del lusso digitale del 2019

La miglior relazione con il consumatore del 2019 è stata offerta da Gucci, che secondo Altagamma e ContactLab si è distinto per l’eccellenza nella navigazione e nei supporti alla scelta dei prodotti su web, per il rafforzamento dei servizi Cross Channel tra sito web e boutique (incluso Reserve&Try ed Endless Aisle), per l’alta qualità e varietà nei contenuti di Digital Direct marketing, e per la creatività nelle app anche con utilizzo di Augmented Reality.

Gucci, riflessioni seducenti sulla libertà di essere Photogallery40 foto Visualizza

Ex aequo per Bulgari e Moncler per il miglioramento negli ultimi 24 mesi della relazione con il consumatore: Bulgari ha rafforzato i punti di contatto con il Customer Service (inclusi live chat, telefono ed e-mail su Instagram) e ha migliorato la qualità dello Style Advisory. Di ottima qualità il digital direct marketing (e-mail con layout responsive, animazioni, link a Store Locator e al servizio di Book an Appointment). Il brand ha anche aggiunto ulteriori opzioni di Fast Delivery (next day e Second Day Deliveries).

Moncler ha potenziato i servizi omnichannel (Pick-Up In Store, Click from Store, Return and Exchange In Store, Click & Reserve). Inoltre, ha investito molto nello sviluppo dei servizi digitali in negozio, inclusi digital data collection, mobile payment e catalogo digitale, e ha reso disponibili sia al cliente sia al client advisor una varietà di app, anche con utilizzo di realtà aumentata.

«Il mondo del lusso è al centro di una profonda rivoluzione guidata dal digitale, che porterà nuove e importanti opportunità di business- ha affermato Antonio Achille, Senior Partner e Global Head of Luxury di McKinsey & Company-. Basti pensare che le vendite online di beni di lusso, che nel 2018 si sono attestate sui 28 miliardi di euro, raggiungeranno i 65-85 miliardi entro il 2025. Per cogliere tali opportunità, i brand dovranno concentrarsi su quattro priorità fondamentali: l'integrazione omnichannel, lo sviluppo dei canali e degli ecosistemi digitali, la costruzione di uno storytelling efficace e, infine, l'uso delle tecnologie per soddisfare il bisogno di autenticità dei consumatori e conquistare così la loro fiducia».

«Gli Altagamma Digital Awards intendono premiare i Best in Class nelle diverse categorie ma anche fungere da osservatorio annuale delle migliori practice in questo ambito strategico - commenta Stefania Lazzaroni, direttore generale di Altagamma-. I consumatori di alta gamma – e fra questi i millennial cinesi che già rappresentano il 30% del mercato – sono i più sensibili al modo in cui i grandi marchi veicolano online valori e servizi, sia attraverso i siti corporate ed e-commerce, sia attraverso i social media».

«Siamo orgogliosi di collaborare con Altagamma alla realizzazione di questo prestigioso premio – ha aggiunto Massimo Fubini, ceo di Contactlab –: questi riconoscimenti mostrano come il grandissimo lavoro fatto dai brand del lusso per continuare ad essere competitivi in un mondo in cui online e offline non possono più prescindere l’uno dall'altro stia dando i suoi risultati. Questa è la strada giusta da perseguire e mi auguro che ogni azienda che ha a cuore il raggiungimento dei propri obiettivi di mercato intraprenda questo percorso di digitalizzazione». (Ch. B.)