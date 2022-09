Burj Khalifa (Dubai)

Con i suoi 828 metri d'altezza, il grattacielo degli Emirati Arabi è attualmente l'edificio più alto al mondo. Chi ha la fortuna di visitarlo può godersi la presentazione multimediale con i retroscena sulla sua costruzione prima di salire ai punti panoramici di At the Top ai piani 124 e 125 e di At the Top Sky, al 148esimo piano. Qui la vista senza sul deserto e sul Golfo Persico, a 555 metri sul livello del mare, è realmente senza eguali e per i più viziosi non può mancare un cocktail a The Lounge, la sala bar situata tra i piani 152, 153 e 154.

