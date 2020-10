Burke (Vuitton): «La creatività? Oggi è riutilizzare. Marchio ad hoc per i prodotti sostenibili» Il ceo della maison di punta del colosso Lvmh spiega l’impegno che deve essere condiviso da tutta la filiera e certificato da accordi che prevedono sanzioni. Entro il 2030 sarà eliminata ogni tipo di plastica monouso di Giulia Crivelli

Il ceo della maison di punta del colosso Lvmh spiega l’impegno che deve essere condiviso da tutta la filiera e certificato da accordi che prevedono sanzioni. Entro il 2030 sarà eliminata ogni tipo di plastica monouso

4' di lettura

Shortcut, raccourci, Abkürzung, atajo. Sono le traduzioni di scorciatoia in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Michael Burke, ceo e presidente di Louis Vuitton, parla le prime tre lingue perfettamente e conosce anche spagnolo e italiano. Ma la parola scorciatoia non fa parte del suo vocabolario in nessuno dei cinque idiomi. L’ha cancellata per carattere e per scelta: detesta ogni banalizzazione, la sua estrema lucidità (temperata da una sorprendente dose di ottimismo) lo porta a evitare ogni tentativo di abbellire, semplificando, la realtà. A maggior ragione quando si parla di sostenibilità e inclusività, due temi sui quali la maison di punta del gruppo Lvmh si è posta obiettivi ambiziosi e che non contemplano, appunto, alcuna scorciatoia.

Vi siete dati obiettivi ambiziosi e alcuni li avete già raggiunti. Ma come si conciliano qualità e nuovi materiali, sulla carta, sostenibili?

Abbiamo conquistato e negli anni sempre rafforzato la fiducia dei nostri clienti. Anzi, forse abbiamo anche quella di chi non acquista prodotti Louis Vuitton. L’immagine di una maison o, come a volte indicano le classifiche sulla brand awareness o la notorietà, è forte e fragile allo stesso tempo. Forte quando è costruita nel tempo con impegno, direi dedizione, da tutte le persone che lavorano per un marchio. Fragile, perché un passo falso può far cadere l’immagine in poco tempo. Il mondo digitale ha accelerato questo fenomeno, ma perdere la fiducia dei clienti è grave oggi come lo era cento anni fa. Anzi, 166, visto che Vuitton è nato nel 1854. Per questo non facciamo proclami. Ci diamo un obiettivo e quando lo raggiungiamo lo comunichiamo. Se si tratta di un annuncio, ci sforziamo perché sia credibile.

Ci può fare un esempio?